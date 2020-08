Philippe Montanier satisfait du partage : "Un seul tir cadré..."

Pas de passe de trois pour le Standard de Liège qui vient de perdre ses premiers points lors de la troisième journée de championnat contre Genk (0-0).

Après ses succès contre le Cercle de Bruges et Waasland-Beveren, le Standard avait à coeur d'enchaîner un troisième succès de suite. Mais le matricule 16 n'est pas parvenu à prendre la mesure de Genk à Sclessin (0-0). "Une rencontre âprement disputée où nous avons manqué de justesse technique et d'efficacité devant le but adverse. Il faut être plus chirurgical", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

Le technicien français n'est pas mécontent après le partage de son équipe. "Ce n'est pas un mauvais point. Nous avons eu un seul tir cadré durant cett rencontre, donc c'est difficile de l'emporter. Nous ne méritions pas de gagner. C'est un bon point malgré beaucoup de fautes et de cartons", a précisé le coach des Rouches.

Samuel Bastien étant blessé, Gojko Cimirot a retrouvé le onze liégeois. "Sa préparation avait été un peu poussive, mais cela fait deux semaines qu'il a retrouvé son niveau. Il mérite sa titularisation puis j'ai bien aimé sa complémentarité avec Nicolas Raskin. L'un plus défensif et bon relanceur et l'autre plus à la percussion", a conclu Philippe Montanier.