Positif au coronavirus, Pjanic ne pourra pas entamer la préparation avec le Barça

Le FC Barcelone a annoncé sur son site officiel que Miralem Pjanic avait été testé positif au coronavirus. Après Umtiti et Todibo, c'est déjà le troisième joueur du Barça qui est positif au Covid-19.

Le Bosnien va être mis en quarantaine durant quinze jours et il manquera la reprise des entraînements avec les Blaugranas, prévue pour le 31 août. Pour rappel, la Liga reprend le 12 septembre. La nouvelle recrue à 60 millions d'euros devra patienter avant de pouvoir faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

[BREAKING NEWS]

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc