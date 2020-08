Balanta en défense centrale, le pari manqué de Philippe Clement

Philippe Clement doit faire avec les blessés depuis quelques semaines et contre le Beerschot, l'entraîneur des champions en titre a tenté quelque chose de différent pour son arrière-garde.

Deli blessé, Ricca sur le banc mais pas à 100%: Philippe Clement a de réels problèmes défensifs. Pour la réception du Beerschot ce dimanche, il avait deux solutions: aligner Kossounou pour la première fois de la saison ou faire redescendre Eder Balanta d'un cran. Il a pris la deuxième solution....mal lui en a pris.

Le numéro 3 de Bruges n'a jamais été à l'aise dans ce rôle. Souvent un cran en retard, il a plus été attiré par le milieu de terrain que par sa position aux côtés de Brandon Mechelen. Hésitant sur le seul but de la rencontre, cette action l'a encore plus déstabilisé dans la mesure où il a ensuite été contre-productif pour son équipe.

Dépassé par Noubissi, il a surtout été nerveux au point de manquer un nombre incroyable de contrôles, de relances et d'interceptions, ce qui n'est pas dans ses habitudes lorsqu'il évolue au milieu. Une rencontre à oublier jusqu'au bout car en plus d'avoir été jauni, il a quitté la pelouse sur blessure, laissant ses coéquipiers à 10.

La vraie question de ce choix, c'est surtout de savoir pourquoi Clement n'a pas choisi Kossounou. Ce dernier a beaucoup joué lors de la préparation et il n'a pas disputé la moindre minute depuis les trois coups de la Pro League. Lorsque Deli s'est blessé contre Charleroi, Ricca est entré et Clement avait justifié ce choix en expliquant qu'il avait besoin d'un défenseur central gaucher. Mais Balanta n'est ni défenseur central, ni gaucher.

Pour le déplacement à Genk, Clement espère pouvoir retrouver ses blessés et donc sa défense-type pour garder au moins le zéro derrière.