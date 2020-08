Le PAOK élimine Besiktas, l'Etoile Rouge s'en sort en déplacement

La Ligue des Champions reprend déjà ses droits et il y avait une belle affiche au menu: le déplacement de Besiktas sur la pelouse du PAOK.

Le Paok n'a pas tremblé à domicile. Les Grecs ont éliminé Besiktas de la Ligue des champions en l'emportant sur le score de 3-1. Cette année, à cause du Covid-19, les tours préliminaires se jouent en une seule manche.

Les Grecs ont plié la rencontre dans le premier quart d'heure sou sl'impulson d'Akpom, l'ancien joueur d'Arsenal et de STVV. Trois but lors de ce début de rencontre signés Tzolis (1-0 et 2-0) et Pelkas. Pour Besiktas, Cyle Larin, ex-Zulte-Waregem, a réduit la marque mais cela n'aura pas suffit. N'Sakala était aussi titulaire pour cette rencontre.

Dans l'autre match du soir, l'Etoile Rouge de Belgrade s'est imposé 0-1 sur la pelouse de Tirana