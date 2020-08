Un troisième transfert pour STVV

Avec un bilan de 4 points sur 9, STVV n'a pas à rougir de son début de championnat mais les Canaris veulent encore étoffer leur noyau.

Jusqu'ici, STVV réussit plutôt bien son début de championnat. Une victoire contre Gand et un nul à 10 contre 11 face à Ostende ont rapporté 4 points aux Canaris. La défaite à Anderlecht, aussi à 10 contre 11, n'est pas non plus une surprise.

Mais un joueur de plus va venir garnir le noyau de Muscat: Liberato Cacac, latéral gauche de 19 ans, qui arrive de Wellington Phoenix, sera le prochain joueur à rejoindre le club. Le Néo-Zélandais devrait signer son contrat dans les prochaines heures d'après Het Beland Van Limburg.

Cacac devrait être le successeur de De Smet, parti en Ligue au Stade de Reims.