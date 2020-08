Lionel Messi ne s'entraîne plus avec le Barça, mais le club reste optimiste

Le divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone est-il inévitable ? La direction du club a en tout cas confirmé que l'Argentin ne s'entraînerait pas avec le groupe cette semaine.

Les questions concernant Lionel Messi n'ont naturellement pas été épargnées à la direction du FC Barcelone à l'occasion de la conférence de presse de présentation de Trincao, dernière recrue catalane. La direction blaugrana en a profité pour confirmer ce qui a mis en émoi la planète foot depuis ce mardi : "Messi nous a dit qu'il ne se présenterait pas aux entraînements. Le reste de nos échanges restera entre lui et nous, par respect pour les deux parties", a déclaré Ramon Planes, secrétaire technique du Barça.

Le FC Barcelone n'est pas décidé à se laisser abattre : le divorce entre le club culé et son sextuple Ballon d'Or n'est pas encore consommé. "Nous ne pensons à aucune clause ! Le mariage entre Messi et le Barça a apporté beaucoup aux deux parties et beaucoup de joie aux supporters ; nous travaillons désormais en interne à convaincre Lionel Messi, et à trouver la meilleure solution pour tous", affirme Planes.

"Ce n'est pas une dispute"

Le secrétaire technique barcelonais a ensuité semblé nier l'évidence : "Ce n'est pas une dispute entre Messi et le Barça. Il n'y a aucune division au sein du club à son sujet et nous voulons qu'il reste ici pour gagner. Aujourd'hui, Trincao (présenté ce mercredi, nda) est un joueur du Barça et nous espérons qu'il jouera aux côtés de Messi. Le club s'est reconstruit plusieurs fois dans son histoire et nous voulons y arriver à nouveau autour du meilleur joueur du monde", conclut Ramon Planes.