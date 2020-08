Rivaldo s'exprime concernant le cas Lionel Messi : "Manchester City est la meilleure option"

C'est le nouveau feuilleton de l'été ! Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) a fait savoir aux dirigeants du Barça qu'il voulait quitter le club blaugrana cet été. Qu'en sera-t-il ?

Si Lionel Messi venait à quitter le FC Barcelone, le Manchester City de Pep Guardiola serait son meilleur choix, selon Rivaldo.

"Manchester City pourrait être la meilleure option pour lui. Il a 33 ans, mais sa qualité et son talent sont indiscutables et je pense qu'il peut évoluer encore quelques années de plus au top niveau", a estimé le Brésilien pour Betfair. "Pep Guardiola connaît parfaitement les qualités de Leo Messi et trouverait vite une solution pour l'intégrer à son équipe et en tirer le meilleur. J'imagine bien Guardiola construire son équipe autour de lui. Son talent lui permet de faire la différence dans n'importe quelle position et à tout moment. Je suis certain qu'il ferait gagner des matchs à son équipe en Premier League...", a conclu le Ballon d'Or 1999.