Victor Osimhen pas perturbé par le montant de son transfert : "Je m'en fiche"

Victor Osimhen est devenu le transfert record du Napoli cet été, arrivé contre plus de 80 millions d'euros chez les Partenopei. Pas de quoi perturber le Nigérian.

L'ancien attaquant du Sporting Charleroi était présenté à la presse ce mercredi et s'est peu ému du montant de son transfert, le plus élevé de l'histoire du Napoli. "Ce transfert à Naples signifie une seule chose : que j'ai atteint l'un de mes objectifs. Le prix pour lequel j'arrive, honnêtement, je m'en fiche", affirme Victor Osimhen. "J'ai toujours été convaincu que c'était le meilleur choix pour moi et ma carrière". Plus précisément depuis sa rencontre avec le président Aurelio de Laurentiis et le coach Gennaro Gattuso : "C'est incroyable de recevoir tant d'amour", se réjouit l'ex-Zèbre.

Osimhen devra désormais être capable d'être aussi important au Napoli qu'il l'était au LOSC. "Je suis heureux d'être ici et je veux faire de mon mieux pour ce club. J'ai visité la ville, j'ai vu la chaleur des supporters. Je sais aussi à quel point la rivalité avec la Juventus est importante et j'espère, qui sait, marquer contre elle", sourit le Nigérian, qui a rapidement balayé les doutes qui entouraient une signature en Italie : "Oui, j'ai pensé au racisme, j'étais sceptique au début. J'ai vu la ville de mes yeux, rencontré le coach, le président, les gens. Il y a du racisme à Naples comme partout dans le monde et ce ne sera pas un frein à ma carrière ici".