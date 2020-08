Première sélection pour l'Unioniste Teddy Teuma

Il découvrira la Nations League début septembre.

Pour la première fois de sa carrière, Teddy Teuma aura les honneurs de sa sélection nationale. Né à Toulon, mais de nationalité maltaise, l'ailier de l'Union Saint-Gilloise a été convoqué par le sélectionneur de Malte pour les deux premiers matchs de Nations League, aux Îles Feroé et contre la Lettonie.

Une sélection "surprise", mais qui ravit le joueur de l'Union. "J’ai de lointaines origines maltaises du côté de mon père, et je suis hyper content et fier de pouvoir jouer pour le pays de mes ancêtres", explique-t-il sur le site officiel de son club. Mais avant de partir à Malte, Teddy Teuma va d'abord viser le six sur six avec l'Union, qui reçoit Westerlo, dimanche après-midi.