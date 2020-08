Officiel: direction la EreDivisie pour le jeune Brugeois Ahmed Touba

À 22 ans, Ahmed Touba s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Laissé de côté à Bruges, le jeune défenseur central rebondit au RKC Waalwijk, où il a signé un contrat de trois ans, comme le confirme le club néerlandais, pensionnaire de EreDivisie.

Arrivé à Bruges alors qu'il n'avait que 16 ans, Ahmed Touba avait joué son premier match de Pro League le 1er mai 2017, en playoffs 1, contre Zulte Waregem. Au total, il a disputé 10 rencontres avec l'équipe A des Blauw en Zwart, avant d'être prêté successivement à OHL, puis à Beroe, en Bulgarie, la saison dernière.

🇧🇪 Ahmed Touba heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij ons #RKC Waalwijk. De jeugdinternational komt over van @ClubBrugge.



