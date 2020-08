Charleroi en leader, l'Antwerp pour confirmer sa relance

C'est l'incontestable choc de la quatrième journée de championnat qui aura lieu en début de soirée au Stade du Pays de Charleroi. Respectivement troisièmes et quatrièmes du dernier championnat, Carolos et Anversois se croisent pour la première fois de la saison.

Le contexte: le vent en poupe pour les Zèbres, un début de saison contrasté pour l'Antwerp

Il y a près d'un mois, l'Antwerp avait créé la surprise en remportant la Coupe de Belgique et, du même coup, privé le Sporting de Charleroi d'une qualification directe pour la phase de poules de l'Europa League. Mais la suite n'a pas été aussi fleurie pour les troupes d'Ivan Leko, qui ont dû se contenter d'un maigre quatre sur neuf pour lancer leur saison.

À l'inverse, les Zèbres ont entamé ce championnat avec la manière. Trois matchs, trois victoires, un seul but encaissé: Charleroi a déjà trouvé son rythme de croisière, et, après la victoire à Bruges, le Sporting a l'occasion de confirmer contre un autre ténor du championnat, histoire d'aborder la trêve internationale dans une position idéale.

L'avis du coach carolo

L'Antwerp est un gros morceau, une équipe équilibrée avec beaucoup de qualités.

S'il espère évidemment que ses troupes profiteront de la confiance emmagasinée depuis le début de saison pour engranger une quatrième victoire consécutive, Karim Belhocine sait que les Zèbres auront fort à faire pour dompter l'Antwerp d'Ivan Leko.

Les sélections

Les Zèbres sans Mamadou Fall

La principale mauvaise nouvelle pour Karim Belhocine est l'absence de Mamadou Fall, exclu à Louvain la semaine dernière et qui manquera également le déplacement à Zulte Waregem. Massimo Bruno et Cristophe Diandy, blessés de longue date, sont les deux autres absents à déplorer côté carolo.

Des blessés de longue date, Ivan Leko en déplore aussi quelques-uns: Alexis De Sart et Sander Coopman ont tous les deux connu de sérieux pépins durant la préparation et ne rejoueront pas avant un moment. En dehors de ça, le coach croate peut compter sur tous les joueurs qui étaient présents contre Gand la semaine dernière.

Les deux derniers affrontements

L'Antwerp et Charleroi se sont disputés le podium l'an dernier, et c'est le Sporting qui a remporté la timbale. Notamment parce que les Zèbres avaient parfaitement géré leurs deux rencontres face au Great Old. Une victoire dans les arrêts de jeu à l'aller et un bon partage en déplacement. De quoi inspirer les hommes de Karim Belhocine ce dimanche?