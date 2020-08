Van Der Bruggen après la victoire de Courtrai contre le Cercle : "Avec ce 7 sur 12, nous sommes en bonne position"

Le déplacement au Cercle de Bruges a souvent laissé de beaux souvenirs à Hannes Van der Bruggen. Ce samedi, Courtrai a de nouveau gagné au Jan Breydel.

L'entraîneur Vanderhaeghe avait indiqué que les possibilités pouvaient venir des flancs. Il avait donc ajusté la tactique en conséquence. "Je pense que nous avions un peu plus de monde sur les flancs et que nous pouvions jouer un peu plus haut", a déclaré Van der Bruggen. "Lors de la rencontre contre Eupen, seulement un joueur faisait tout le flanc."

Une défaite au goût amer contre Waasland

"Nous avons fait du bon travail, surtout en seconde période. Nous aurions juste dû marquer le deuxième but plus rapidement". Avec deux victoires, un match nul et une défaite, les Courtraisiens présentent un beau bilan après quatre journées. "Cette défaite contre Waasland-Beveren, elle a encore un goût amer."

Cela aurait pu être encore mieux, mais les Kerels sont sur la bonne voie. "Un 7 sur 12 n'est pas mal du tout. C'est à nous de continuer", a conclu Van Der Bruggen.