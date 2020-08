Un Excel qui n'y arrive pas : "On a mieux joué que les semaines précédentes ..."

Mouscron pourrait se retrouver lanterne rouge au terme de la 4e journée de championnat. Les Hurlus sont à la peine.

Alessandro Ciranni était cependant déçu après la défaite de Mouscron face à Zulte Waregem : à ses yeux, les Hurlus méritaient mieux. "C'est frustrant car nous avons mieux joué que les semaines précédentes", estime le latéral dans des propos relayés par La Dernière Heure. "C'était un match à ne pas perdre et nous sommes battus sur un détail".

Mouscron a cependant semblé bien en peine de créer le danger, et a fini par être puni par un Zulte tout aussi faible mais plus efficace. "C'est dommage car j'avais l'impression que nous jouions plus haut", pointe Ciranni. "On prend des points face aux grosses équipes. Il va falloir changer ça". L'Excel reste sur deux défaites à domicile et deux points pris à l'arraché en déplacement.