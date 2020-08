🎥 Lucas Ribeiro Costa tient son premier assist : "On va faire de belles choses cette saison"

La montée au jeu de Lucas Ribeiro Costa a été couronnée d'un premier assist pour le jeune brésilien, qui s'intègre progressivement au Sporting Charleroi.

"Je suis très content, pour mon assist mais surtout pour la victoire de l'équipe", sourit Lucas après la victoire du Sporting Charleroi (2-0) face à l'Antwerp. La nouvelle recrue carolo a pu signer sa première passe décisive et s'intègre bien dans une équipe désormais seule première en tête du classement. "On sait que le championnat est long et il faut y aller pas à pas, mais je suis sûr qu'on va faire de belles choses", se réjouit Lucas Ribeiro Costa.

"Ca ne fait qu'un mois que je suis avec le groupe mais on s'entend super bien sur le terrain, ça se passe très bien. Mes équipiers m'encouragent beaucoup", explique le Zèbre au micro du club. Lucas Ribeiro Costa était arrivé en provenance de l'Excelsior Virton cet été. C'était sa troisième montée au jeu pour le Sporting Charleroi.