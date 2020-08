Cyriel Dessers fait son mea-culpa: "Cette défaite, c'est ma responsabilité"

L'attaquant du Racing Genk s'en voulait après la coup de sifflet final de la rencontre. Et pas que pour son penalty manqué.

Il y a parfois des jours où rien ne va. incertain pour cette rencontre, Cyriel Dessers devait normalement commencer la rencontre face au Club de Bruges sur le banc. Cependant, suite à la blessure d'Onuachu, qui s'est réveillée à l'échauffement, l'attaquant de 25 ans a été propulsé titulaire.

Pas trop à l'aise dans cette rencontre, surtout en première mi-temps et comme toute son équipe, Dessers aura vécu une deuxième période mouventée. Il manque non seulement le penalty de l'égalisation après quelques minutes mais c'est aussi lui qui concède un peu bêtement le corner du but du 1-2.

"Nous avons joué une belle deuxième période", assure Dessers après la rencontre. "Mais cette défaite est ma responsabilité., car je manque le penalty et en plus je concède le corner sur le but de Badji. Je dois faire mieux. C'est vraiment dommage, car après la pause on a mis plus de pression et nous avons mieux joué. C'était une belle occasion de prendre des points et nous ne méritions pas de perdre ce dimanche".