Juklerod positif : "Les résultats sont mauvais, mais ça s'améliore dans le jeu"

Simen Juklerod arpente désormais tout le flanc et l'a plutôt bien fait contre Charleroi, mais les Anversois repartent du Mambourg les mains vides.

Le latéral norvégien reste cependant positif après la défaite : "Nous avons bien débuté le match, créé plus d'occasions que Charleroi ... et le carton rouge a changé les choses. Était-ce mérité ? Au vestiaire, les autres disaient que oui, c'est donc correct", reconnaît Juklerod. "Mais même à 10, nous étions bons. Nous aurions pu gagner ce match. L'ambiance est bonne et même si ce 4/12 n'est pas ce que nous espérions, on travaille dur".

Simen Juklerod arpente désormais tout le flanc dans le système d'Ivan Leko : "J'aime bien ce schéma, mais je dois recevoir plus de ballons. Il n'y a pas grand chose à changer, simplement mieux construire de l'arrière, créer plus de situations ... Mais ça va de mieux en mieux à l'entraînement et nous y arriverons".