La Gantoise fixée ce lundi sur son adversaire en préliminaires de Ligue des Champions

Cette semaine, les clubs belges connaîtront leurs adversaires en préliminaires de compétitions européennes. La Gantoise sera la première fixée.

En tant que second du défunt championnat, La Gantoise disputera les préliminaires de Ligue des Champions à partir du troisième tour. Les Buffalos figurent dans la poule des équipes non-championnes et ont trois adversaires possibles : le Rapid Vienne, le PAOK Salonique ou l'AZ Alkmaar, qui avait éliminé l'Antwerp de Laszlö Bölöni l'année passée.

Gand est assuré de l'Europa League quel que soit son résultat. En cas de victoire dans ce match à manche unique (15 ou 16 septembre), place aux barrages, qui verra de plus grands noms entrer en lice. Plus tard cette semaine, le Standard et Charleroi connaîtront également leurs adversaires en préliminaires de l'Europa League.