Ognjen Vranjes rêve toujours de l'AEK Athènes

Alors qu'Anderlecht perdait un défenseur de plus ce week-end avec la blessure d'Elias Cobbaut, Ognjen Vranjes était en Grèce ... en vacances. Mais il aimerait y rejouer ...

Le RSC Anderlecht n'a plus beaucoup d'options en défense suite à la blessure d'Elias Cobbaut et la retraite de Vincent Kompany. Ognjen Vranjes, en tout cas, ne devrait pas faire partie de celles-ci : le défenseur bosnien ne s'entraîne pas avec le groupe et est même actuellement en vacances en Grèce.

Sur son compte Instagram, Vranjes a partagé des photos de vacances avec un commentaire éloquent : "ONLY AEK". Clairement, le joueur du RSCA n'a pas abandonné l'idée d'un retour à l'AEK Athènes, qui aurait aimé le conserver pour terminer la saison ... et pourrait toujours revenir à la charge.

Relation compliquée entre les deux clubs

Mais les relations entre le RSCA et l'AEK se sont compliquées suite au refus des Mauves d'accepter un prêt prolongé en Grèce. Le club d'Athènes a même envoyé une lettre à Anderlecht pour faire savoir sa déception. L'AEK Athènes reste intéressé par Vranjes : Massimo Carrera, l'entraîneur, est fan du solide défenseur malgré ses sautes d'humeur.

Mais le RSCA ne bradera pas son joueur et espère une somme d'argent, que ce soit pour un prêt ou un transfert. Le club bruxellois avait déboursé 3,2 millions d'euros pour Ognjen Vranjes en 2018 et le Bosnien est sous contrat jusqu'en 2022 ...