Le KV Ostende peut souffler : les comptes du club partiellement débloqués

Le KVO est dans l'oeil du cyclone en raison d'une plainte de la part des agents Didier Frenay et Patrick De Koster : les comptes du club côtier avaient été bloqués.

Le KV Ostende s'était vu visé par une plainte conjointe des deux agents qui réclamaient environ 2,3 millions d'euros de commission pour divers transferts. Un montant de 4,3 millions d'euros avaient donc été bloqués dans l'attente du verdict. Bonne nouvelle : si tout n'est pas encore réglé pour le KVO, le club a été autorisé à effectuer des transactions, révèle Het Nieuwsblad.

La défense d'Ostende est claire : les contrats de l'époque sont illégaux et ont été mis en place par l'ancien directeur sportif du KVO et du RSC Anderlecht, Luc Devroe. Paul Conway, milliardaire nouveau propriétaire ostendais, résiste par principe plus que par nécessité, mais le KVO est récemment à peine sorti des ennuis financiers et ne tient pas à se mettre dans le rouge une nouvelle fois après le passage de flambeau réussi du club. Luc Devroe est accusé par le club d'avoir empoché des parts lui-même sur certains transferts, notamment celui de Nany Dimata à Wolfsbourg.