Radja Nainggolan va pouvoir tenter de convaincre Antonio Conte

Radja Nainggolan est de retour à l'Inter Milan après un prêt à Cagliari et si le Ninja aimerait retourner en Sardaigne, il pourrait recevoir sa chance de la part d'Antonio Conte.

Radja Nainggolan (32 ans) est rentré à l'Inter Milan cette semaine, son prêt à Cagliari s'étant terminé sur une saison très réussie qui l'a vu redevenir un pilier du club sarde. "On verra bien ce qui peut arriver, mais je m'entraîne cette semaine avec le groupe", déclarait brièvement Nainggolan sur un live Instagram réalisé avec FC Inter News. Antonio Conte pourrait cependant décider de donner une nouvelle chance à l'ex-Diable Rouge.

D'après les journalistes de Sky Sports Gianluca Di Marzio et Luca Marchetti, spécialistes du marché des transferts italiens, Nainggolan aurait en tout cas une carte à jouer. "Giulini (président de Cagliari) et Marotta (directeur sportif de l'Inter) se sont rencontrés et Cagliari voudrait renouveler le prêt de Radja Nainggolan, mais l'Inter Milan veut une vente définitive", pointent-ils. "Le joueur s'est mis à disposition de Conte et à la différence de l'été dernier, il va participer à la préparation tactique. S'il parvient à convaincre le coach par son attitude, il aura sa chance, car ses qualités correspondent à celles recherchées par Antonio Conte".