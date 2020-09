Après Hagi, les Rangers vont attirer un autre joueur de Genk

La connexion entre le club de Glasgow et le Limbourg est de plus en plus solide.

Depuis son arrivée à Genk, Hannes Wolf ne fait certainement pas attention au nom ou au cv de ses joueurs. L'Allemand a préféré par exemple donner sa chance aux jeunes que sont Oyen, Sierra ou encore Dwomoh. L'une des victimes de Wolf se nomme Patrik Hrosovsky. Le milieu de terrain de 28 ans est arrivé à Genk il y a une grosse année pour 6 millions d'euros du Viktoria Plken, mais ne s'est jamais imposée dans le Limbourg. Les Rangers, à l'affût, pourraient attirer le Tchèque, mais aucune offre n'a encore été faite. En effet, le plan des Ecossais est de se faire prêter Hrosovsky, mais Genk veut absolument le vendre et récupérer au moins 4 millions d'euros d'après Het Belang Van Limburg.