Défaite pour Marouane Fellaini et le Shandong Luneng

Marouane Fellaini affrontait le Jiangsu Suning ce jeudi et s'est incliné à domicile.

L'ex-Diable Rouge a été averti en fin de rencontre (81e) et a également terminé la rencontre le crâne bandé suite à un choc. Le Shandong Luneng, 2e du groupe A de Super League, recevait le Jiangsu Suning et s'est incliné à domicile (0-1), ce qui permet à son adversaire du jour de dépasser Fellaini et ses équipiers.