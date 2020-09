Joakim Maehle en route vers sa première sélection face aux Diables: "J'admire des joueurs comme Eriksen"

Ce samedi contre les Diables, Joakim Maehle pourrait faire ses débuts avec le Danemark. Le défenseur de Genk est revenu sur cette première Cap et sur ses retrouvailles avec un ancien coéquipier.

"Je savais que j'étais suivi par le staff de mon équipe nationale", a expliqué Maehle dans Het Belang Van Limburg. "Je sais que le Danemark aime le jeu offensif et cela me convient. Mais comme depuis quelques temps l'équipe ne perd pas et que le groupe est installé, alors il n'y avait pas de raison de changer les sélectionnés."

Mais pour la première fois, Maehle a donc pris le chemin de sa sélection nationale, où il va retrouver Christian Eriksen de l'Inter ou encore Martin Braithwaite du FC Barcelone. "Je les admire. Ce sont des bonnes personnes et des excellents footballeurs. J'ai envie de m'intégrer, d'apprendre à leurs côtés en toute humilité".

Et pour ses grands débuts, le joueur de Genk va donc retrouver la Belgique, lui qui évolue dans notre pays depuis 2017. "Les Diables Rouges sont en tête du classement FIFA, mais je me réjouis surtout de recroiser Leandro Trossard. Ce serait unique de l'affronter sur le terrain."