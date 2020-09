Thibaut Courtois quitte les Diables Rouges !

Appelé en sélection la semaine dernière par Roberto Martinez, Thibaut Courtois avait rejoint les Diables pour préparer les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations. Présent dans le groupe depuis quelques jours, le gardien du Real Madrid a finalement été contraint de quitter ses partenaires.

En effet, d'après le communiqué publié sur le compte Twitter officiel des Diables, le portier de 28 ans est finalement forfait pour les deux matchs prévus, d'abord face au Danemark puis face à l'Islande. Par conséquent, le gaucher va retourner auprès de son club, à Madrid. Pour l'instant, la raison de son départ est encore inconnue.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid.