Diablement efficaces, et on s'en contentera !

La Belgique n'a clairement pas montré son meilleur visage mais, privée de quelques cadres, elle a pris les trois points face à l'un de ses futurs adversaires à l'Euro 2020.

Voilà bien d'étranges retrouvailles pour les Diables Rouges : un premier match en 2020, sans Eden Hazard (pas fit), Kevin De Bruyne (auprès de sa femme et de leur troisième enfant à naître) et Thibaut Courtois (rentré à Madrid), sans même parler de Vincent Kompany retraité ; un match qui a lieu en septembre mais alors que l'énorme majorité des joueurs du noyau n'ont même pas encore repris leur championnat local. Difficile de savoir à quoi s'attendre chez des Danois que nos Diables auraient dû affronter à l'Euro 2020 cet été, et découvrent donc dans le cadre de cette Ligue des Nations.

Presque 300 jours sans travailler ensemble, un été chamboulé : les explications ne manquent pas pour expliquer la première période poussive de la Belgique, qui a cependant la chance de trouver la faille dès sa première incursion. Carrasco force Schmeichel à une claquette ; sur le corner consécutif, Mertens place parfaitement le cuir sur Jason Denayer qui termine d'un plat du pied serein (9e, 0-1).

Fébrilité et construction difficile

Avant et après ce but, il n'y en aura que pour le Danemark : plus incisifs, les locaux pressent les Diables, récupèrent tous les seconds ballons et forcent la défense et surtout Simon Mignolet à toucher bien trop de ballons à leur goût. Le gardien du FC Bruges enchaîne les sorties risquées et frôle plusieurs fois la catastrophe devant Dolberg.

Vertonghen et Denayer ne l'aident pas : le nouveau joueur du Benfica tente ainsi notamment une passe suicidaire pour son compère, forcé de laisser filer directement en corner (30e). Les Diables ne sont vaguement dangereux qu'en contre, sans jamais que Carrasco ou Thorgan Hazard puissent trouver Lukaku, désespérément seul.

Cela dit, le plus important au vu du contexte délicat est bien que les Diables mènent au score et que le Danemark n'a pas pu profiter de ses occasions. En seconde période, les hommes de Kasper Hjulmand ne parviendront plus à presser avec autant d'intensité ; Roberto Martinez est conscient que son milieu de terrain manque de densité et sort Carrasco pour Dennis Praet. Peu de temps avant, Braithwaite était isolé à l'entrée du rectangle et plaçait au-dessus ...

Romelu Lukaku, lui, rentre dans sa rencontre en même temps que ses équipiers : l'attaquant de l'Inter Milan finit par prendre la profondeur et force d'abord Kasper Schmeichel à un arrêt (75e), avant de faire le ménage quelques minutes plus tard - l'arbitre aurait pu siffler penalty, mais Dries Mertens suit bien et profite du flottement dans la défense (77e, 0-2).

On s'en contentera

La rencontre est dès lors terminée, le Danemark n'ayant clairement plus de jus. Seule une frappe d'Hojbjerg déviée par Witsel manque de réduire l'écart (81e), avant que Martinez fasse tourner et offre leurs premières minutes de jeu à Leandro Trossard et Jérémy Doku. On se contentera de ces trois points pris par des Diables clairement en rodage, mais qui prennent la tête de leur groupe de Nations League ...