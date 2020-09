La composition des Diables face au Danemark : Eden Hazard absent, Axel Witsel capitaine

La Belgique affronte le Danemark ce soir à partir de 20h45. Découvrez le onze de départ des Diables Rouges pour la rencontre.

Ce soir, à partir de 20h45, les Diables Rouges disputent la première journée de la Ligue des Nations. Les hommes de Roberto Martinez y affrontent le Danemark, la sélection nordique étant elle-aussi dans le groupe 2 de la Ligue A en compagnie de l'Islande et de l'Angleterre, qui se sont affrontés plus tôt dans l'après-midi (score final : 0-1).

Pour l'occasion, l'ancien entraîneur d'Everton a été contraint de se creuser les méninges pour composer son onze de départ, faisant face à de nombreuses absences (Courtois, Cobbaut, Chadli, Origi, Vermaelen, Boyata). Comme à son habitude, le sélectionneur des Diables a aligné une défense à trois avec Alderweireld, Denayer et Vertonghen. De leurs côtés, Timothy Castagne et Yannick Carrasco seront chargés d'animer les couloirs. Au milieu de terrain, Axel Witsel (intronisé capitaine pour l'occasion) et Youri Tielemans devront acheminer le ballon jusqu'au trio d'attaque composé de Thorgan Hazard, Dries Mertens et Romelu Lukaku.

À noter qu'en l'absence de Thibaut Courtois, renvoyé à Madrid, c'est le portier du Club de Bruges, Simon Mignolet qui gardera les cages de la sélection. Qui plus est, on peut surtout relever l'absence d'Eden Hazard qui n'est même pas mentionné sur la feuille de match, sans doute en raison d'un pépin physique.