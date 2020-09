Le Luxembourg se déplace en Azerbaïdjan un an après "l'incident" de Dudelange - Qarabag

Ce soir se tient un match qui passera sous le radar de beaucoup : Azerbaïdjan - Luxembourg. Une rencontre particulière, cependant ...

Le 4 octobre 2019, une scène surréaliste se déroulait lors d'un match a priori anodin opposant le F91 Dudelange au FK Qarabag : à la demi-heure de jeu, alors que les Azéris mènent 0-2, un drone apparaît dans le ciel du stade Josy-Barthel, affichant le drapeau indépendantise de la région du Haut-Karabagh. Le Haut-Karabagh est une région disputée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie : à forte majorité arménienne, elle a été le théâtre de nombreux affrontements dans les années 90 qui ont forcé le FK Qarabag à déménager à Bakou (et ont notamment vu l'un de ses entraîneurs être tué dans le conflit).

Le club de Qarabag, cependant, est réputé pour sa position pro-azérie et conservatrice dans ce conflit meurtrier, ce qui a poussé un groupe d'activites belges, le First Armenian Front, à mener cette actrion qui crée la fureur au sein du club azéri. Le FK Qarabag postera même via ses réseaux sociaux un post vindicatif : "Le Karabagh est l'une des régions historiques de l'Azerbaïdjan", lance le club. Le F91 Dudelange se retrouve malgré lui embarqué dans une querelle politique qui le dépasse ; le ministre des sports luxembourgeois prend le micro pour s'excuser, et le club est battu (1-4) alors qu'il était aux portes d'une qualification historique.

Un tirage en forme de clin d'oeil

L'incident était encore dans les têtes quand le tirage de la Ligue des Nations était effectué : Luxembourg et Azerbaïdjan se retrouveront dans cette Ligue C et si le déplacement du Grand-Duché à Bakou ne devrait soulever aucune tension particulière, nul doute que le retour sera surveillé de près par les autorités luxembourgeoises ...