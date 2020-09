Tchéquie - Écosse : l'UEFA réclame le maintien du match

Le FC Bruges aurait pu récupérer Michael Kmrencik un peu plus tôt suite à l'annulation de la rencontre entre la République Tchèque et l'Écosse. Mais l'UEFA estime que la rencontre doit se tenir.

Après qu'un membre du staff ait testé positif au Covid-19 et deux joueurs placés en quarantaine, la République Tchèque avait annoncé ce vendredi le report de la rencontre de Ligue des Nations prévue ce lundi à Olomouc face à l'Écosse. Michael Krmencik, l'attaquant brugeois buteur la veille en Slovaquie, aurait donc pu rentrer plus tôt que prévu au Jan Breydel.

Mais la BBC rapporte que le match de ce soir devrait bel et bien se tenir, et pour cause : l'UEFA réclame que les matchs aient lieu si les équipes disposent de 13 joueurs chacune dont un gardien de but, ce qui est le cas. La Tchéquie a annoncé l'annulation de la rencontre de manière unilatérale, mais les joueurs écossais s'entraîneront bien ce samedi et se rendront à Olomouc ce dimanche.