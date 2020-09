Dries Mertens dans la roue d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne

Doublement décisif à Copenhague, le Diable Rouge fait gonfler ses statistiques.

Avec un assist et un but, Dries Mertens a fait pencher la balance dans le camp belge, samedi soir, au Danemark. Et il en profite pour soigner ses statistiques en équipe nationale. Le Napolitain a inscrit le 19e but de sa carrière internationale, samedi soir, ce qui le rapproche du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Diables.

Mais il a aussi distillé son 30e assist, ce qui le place, respectivement, à cinq et trois longueurs des deux maîtres en la matière: Kevin De Bruyne (35) et Eden Hazard (33).