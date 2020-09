Cité à l'étranger, un cadre du Club de Bruges prolonge

Après, notamment, Hans Vanaken, Brandon Mechele, Eder Balanta ou encore Charles De Ketelaere, un autre homme du titre prolonge avec le Club de Bruges. Clinton Mata pouvait compter sur l’intérêt de plusieurs formations étrangères, il a finalement décidé de lier son destin au Club de Bruges.

Le défenseur angolais a signé un nouveau contrat de quatre ans avec les Blauw en Zwart. Arrivé à Bruges il y a deux ans, Clinton Mata s’est tout de suite imposé dans la Venise du Nord, sous les ordres d’Ivan Leko, puis de Philippe Clement. En un peu plus de deux ans, il a disputé 72 rencontres, inscrit deux buts et distillé cinq assists. Un total qu’il aura donc l’occasion de faire gonfler au cours des prochains mois.

4 more years at his jungle! 👊🏼🤩 pic.twitter.com/qeeCWQ2k05