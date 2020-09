Une légende du foot néerlandais refuse le poste de sélectionneur

Ronald Koeman parti, la fédération néerlandaise lui cherche un remplaçant.

Alors que Dwight Lodeweges a assumé l'interim durant les deux premières rencontres des Oranje en Nations League, la Fédération Néerlandaise est toujours à la recherche d'un successeur au nouveau coach du Barça, qui était en place depuis février 2018.

Frank Rijkard, qui a déjà coaché l'équipe nationale néerlandaise entre 1998 et 2000 était l'un des candidats, mais il a refusé l'offre selon les informations du Télégraaf. L'ancien défenseur et coach du Barça n'a plus entraîné depuis qu'il a quitté l'équipe nationale d'Arabie Saoudtie, en janvier 2013.