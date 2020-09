La RAAL ira en appel : la disparition de Roulers peut-elle changer les choses ?

Après avoir été déboutée en première instance au tribunal de Mons, la RAAL a décidé de se porter en appel afin d'obtenir sa montée en Nationale 1.

La RAAL avait porté son dossier devant le tribunal de Mons et réclamait sa montée en Nationale 1 et le passage du championnat à 18 équipes, après que la fédération ait décidé de faire monter Mandel United en lieu et place des Loups, 3es de D2 Amateurs mais dans l'aile francophone.

Déboutée en première instance, la RAAL a décidé de se porter en appel, rapporte Sudpresse ce samedi. Les Loups ont décidé de le faire une fois certains que l'affaire serait traitée rapidement ; le début du championnat ne devrait pas être menacé. Et la RAAL pourrait bien cette fois compter sur un atout supplémentaire : le club de Roulers vient d'annoncer sa mise en faillite et pourrait libérer une place de plus en Nationale 1 ...