Seraing veut confirmer face à Westerlo : "Nous voulons faire la passe de trois"

Le club sérésien n'a pas manqué ses débuts pour son retour au sein de l'antichambre du football belge. Un six sur six après des victoires contre Lommel et Deinze. Ce dimanche, les troupes d'Emilio Ferrera croiseront le fer avec l'un des ogres de la série, Westerlo.

Marc Grosjean a dévoilé les deux objectifs de Seraing cette saison, à savoir se maintenir et progresser (à lire ICI). Les joueurs partagent le même avis. "Nous voulons nous maintenir et rester en D1B. Malgré ce 6 sur 6, nous ne pouvons pas avoir la prétention de regarder beaucoup plus haut", explique Jordan Machado. "Nous jouerons crânement notre chance à chaque rencontre, puis nous verrons ce qu'il se passe. Au fur à mesure des rencontres et des adversaires, nous pourrons jauger notre niveau", souligne le défenseur central.

Seraing est toujours en apprentissage dans cette nouvelle division. "Un championnat nouveau avec de nouvelles équipes et de nouvelles atmosphères à gérer. La télévision entre en jeu aussi désormais. Mais nous sommes partis du bon pied", a expliqué le Français qui a connu un été compliqué. "Un peu rageant car j'ai fait une bonne préparation et j'aspirais à faire partie de l'équipe au coup d'envoi à Lommel mais je me suis blessé au quadriceps gauche lors du dernier match amical d'où mon absence lors de la première journée et ma présence sur le banc contre Deinze. La saison est longue et je vais tout faire pour retrouver cette place de titulaire", a conclu Jordan Machado.

Les Métallos se sont offerts une belle remontada lors de la dernière rencontre et ont inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu. "Nous avons été forts mentalement, et c'est super positif. Nous avons été menés deux fois à la pause, et nous sommes parvenus à renverser la situation...Nous sommes sur la bonne voie. Nous ferons le maximum à chaque rencontre. Westerlo est un gros adversaire, mais nous restons confiants car nous avons droit de l'être aujourd'hui. Ce 6 sur 6 nous a mis en confiance et nous voulons faire la passe de trois et réaliser un 9 sur 9. Nous verrons dimanche soir", a précisé Brahim Sabaouni.