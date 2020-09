Un seul clean-sheet en 5 rencontres pour le champion: "Ce n'est pas encore préoccupant"

Malgré la large victoire de ce samedi, un bémol côté brugeois: le Club a encore encaissé un but, le quatrième en 4 matches.

Depuis deux rencontres, Bruges est redevenu le Club. Le jeu offensif est redevenu plus consistant et la mentalité chère à Philippe Clement est revenue dans les rangs du champion en titre. Cependant, il y a un petit bémol: en cinq rencontres de championnat; Simon Mignolet n'a gardé ses filets inviolés qu'à une seule reprise.

"Cela ne me préoccupe pas encore", nous déclare Philippe Clement après la rencontre face à Waasland-Beveren."On a juste besoin d'un peu de chance, car quand on laisse une opportunité, c'est directement goal. Et à chaque fois, c'est un but sur lequel Simon Mignolet ne peut rien faire".

Ce n'est qu'une question de temps

Pour Clinton Mata, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne revienne: "C'est vrai que c'est toujours plus amusant de terminer sur un clean sheet, mais ça va finir par arriver. Nous avons retrouvé l'envie de nous battre, d'être à 100% dans le jeu. Tout le monde bouge et était en mouvement ce samedi. On va vite retrouver le chemin des clean sheet."