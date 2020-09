Deux jeunes de Neerpede seulement dans le onze : Kompany explique

Pour la première fois en 5 matchs, Anderlecht n'alignait que 2 joueurs de Neerpede dans le onze. Une décision expliquée par Vincent Kompany en après-match ...

Pas d'Anouar Ait El Hadj, de Marco Kana, de Killian Sardella dans le 11 de base du RSCA ; Antoine Colassin et Francis Amuzu n'étaient même pas dans le groupe sélectionné par Kompany. À leur place, l'expérience d'Ognjen Vranjes, Percy Tau et (dans une moindre mesure) Zakaria Bakkali. Seuls Jérémy Doku et Albert Sambi Lokonga ont pu débuter la rencontre pour représenter Neerpede d'emblée.

"Je suis content que vous disiez "que" deux", souriait Kompany. "Nous avons trop de talents ! Ce qu'il faut réussi à faire, c'est les mettre au bon moment dans le groupe afin qu'ils puissent faire la différence. Ces jeunes joueurs ne feront que progresser et nous leur donnons la meilleure formation possible. Peu importe lesquels sont sur le terrain, ils vont travailler dur pour y être et ça les fera progresser". Et avec une victoire convaincante dans la foulée, qui peut critiquer les choix de Kompany ... ?