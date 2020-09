Premiers compliments pour Wim De Decker à Gand: "Mais tout n'était pas parfait"

La pression était importante sur les Gantois, mardi soir, ils ont su y faire face, avec Wim De Decker en tant que T1 pour la première fois.

Et l'entraîneur gantois a eu droit aux compliments de son capitaine après la rencontre: "Le coach n'a pas eu beaucoup de temps, mais avec le soutien de Peter Balette, il a fait de l'excellent travail", se réjouit Sven Kums.

Un constat que confirme Wim De Decker: "Nous avions en effet très peu de temps pour préparer ce match, mais, en tant que staff, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir", estime-t-il.

Dans un contexte particulier, qui s'est aussi ressenti sur le terrain. "Il y avait beaucoup de nervosité et de pression par rapport à ce match et ça s'est vu, surtout dans le premier quart d'heure. Ensuite, on a vu le vrai Gand, qui aime avoir le ballon et miser sur ses propres forces. Même si tout n'était pas parfait: "On doit encore apprendre à gérer nos émotions et à rester calme", conclut Wim De Decker.