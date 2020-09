Arsenal tient son second gardien pour la prochaine saison

Les Gunners ont en effet vendu cette semaine leur gardien argentin Emiliano Martinez à Aston Villa et cherchent une nouvelle doublure à leur portier allemand Bernd Leno. Comme cela avait déjà filtré, Runar Alex Runarsson est l'élu et devrait même passer sa visite médicale ce jeudi avec le club londonien selon le Daily Telegraph.

Le média anglais ajoute qu'Arsenal a déjà trouvé un accord avec Dijon pour le transfert du gardien islandais de 25 ans. Un accord estimé à 1,6 million d'euros. De son côté, Dijon pense au jeune gardien parisien Garissone Innocent pour remplacer Runarsson selon L'Equipe.

