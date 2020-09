Un duo parti pour rester

Le Club de Bruges a corrigé Waasland-Beveren la semaine dernière et le moins que l'on puisse dire c'est que le flanc droit des Gazelles a crevé l'écran.

Ils auraient pu partir cet été, mais les deux joueurs sont encore présents au Club de Bruges. Clinton Mata et Emmanuel Dennis sont à 100% Brugeois en ce début de saison et leur duo pourrait certainement martyriser les défenses de Pro League jusqu'au mercato hivernal.

Certains clubs de Bundesliga ont fait les yeux doux à Mata, mais ce dernier est toujours au Club, où il a même prolongé jusqu'en 2024. "Je suis heureux de cette prolongation", nous avait confié le défenseur après la victoire contre Waasland-Beveren. "C'est ce que je voulais, et aussi ce que le club voulait. Tout le monde est content de cette situation".

Tout le monde oui, même Emmanuel Dennis. Le Nigérian s'entend parfaitement avec l'ancien joueur de Charleroi et il y a maintenant une semaine les deux joueurs ont montré qu'ils pouvaient combiner les yeux fermés. "Vous savez, tout le monde ne sait pas s'entendre avec Dennis. Chacun a sa personnalité et je m'entends très bien avec lui", affirmait Mata.

Tout le monde ne peut pas s'entendre avec Dennis

Jusqu'ici, Emmanuel Dennis est toujours un joueur du Club de Bruges et si certains clubs se sont montrés intéressés, comme L'Atalanta ou encore Sheffield, ces clubs n'ont pas encore su ou pu proposer un montant qui satisferait les Brugeois. La crise du Coronavirus n'aide pas non plus et quand on sait que Dennis pourrait encore se mettre en évidence via la Ligue des Champions, il pourrait très bien rester au Jan Breydel jusqu'en decembre.