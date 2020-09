Premier match, premier but: Dries Mertens fait encore grimper son compteur napolitain!

Dries Mertens déjà au tableau d'affichage avec le Napoli.

Le Napoli aura eu besoin d'une mi-temps de rodage avant de faire la différence à Parme, où les Partenopei ouvraient leur saison 2020-2021. Et Victor Osimhen n'y est pas pour rien. Resté sur le banc pendant plus d'une heure, l'ancien Zèbre a amené de la vivacité au jeu napolitain et les Parmesans n'ont pu que s'incliner.

Mais le Nigérian n'a pas encore ouvert son compteur avec son nouveau club. Au contraire de Dries Mertens, qui a inscrit le premier but, en profitant d'un ballon mal repoussé par la défense de Parme.

Le 126e but du Diable Rouge sous les couleurs du Napoli, qui a rapidement été suivi par le premier but de la saison de Lorenzo Insigne. Comme la Fiorentina, Naples entame donc sa saison de la meilleure des manières. La Juventus, contre la Sampdoria dimanche soir, et l'AC Milan, contre Bologne, tenteront de faire aussi bien. L'Inter Milan et la Lazio entameront leur saison le week-end prochain.