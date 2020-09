Anderlecht ne veut pas reporter le match contre Eupen, mais cela pourrait changer...

Aujourd'hui, il y aura de nouveaux tests à Anderlecht et demain, ils sauront où ils en sont au niveau des infections. Pour l'instant, il n'est pas question de reporter le match contre Eupen (ce n'est pas encore possible), mais cela peut encore changer.

Anderlecht compte bien sept infections, mais Verschaeren et Lissens ont moins de 21 ans et, selon le protocole de la Pro League, ils ne peuvent être inclus dans les sept nécessaires pour reporter un match. James Lawrence, en revanche, ne figure pas sur la liste A et ne compte donc pas.

Le club bruxellois n'a pas de raison de reporter cette rencontre à moins qu'il n'y ait d'autres cas. En attendant, ils prennent encore plus de mesures. Les douches ne sont plus autorisées au club et le bâtiment de Neerpede est utilisé le moins possible.