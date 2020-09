Murillo crève l'écran: "Kompany est un bon professeur pour lui et il peut rêver de la Premier League"

Amir Murillo est arrivé à Anderlecht l'hiver dernier. L'international panaméen a directement pris place dans l'équipe de Vincent Kompany au poste de latéral droit et ses prestations ne surprennent pas Sacha Kljestan.

Sacha Kljestan, l'ancien joueur d'Anderlecht, s'est exprimé à propos du latéral droit qui a comme lui connu la Major League Soccer, puisque le Panaméen a joué pour Red Bull New-York. "Son passage à Anderlecht est une belle progression, et Amir a démontré qu'il avait le niveau", explique l'ancien Anderlechtois dans Het Laatste Nieuws. "Il est devenu un meilleur footballeur car quand on joue avec de meilleurs joueurs on progresse. La meilleure chose pour lui c'est de rester encore quelques temps. Il est encore jeune et s'il continue de prester de la sorte il aura la chance d'avoir un transfert".

"Il s'amuse à Anderlecht et Vincent Kompany est un bon professeur pour lui", confie Edgardo Carles, son manager. "Il rêve de jouer en Premier League ou en Liga, qui seraient des championnats parfaits pour lui. Avec sa condition physique il a tout d'un latéral moderne. Mais chaque chose en son temps, pour le moment il est focus sur Anderlecht".