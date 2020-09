Pourquoi Jess Thorup va réussir à Genk

Quelques semaines après avoir été remercié à La Gantoise, Jess Thorup se retrouve donc à Genk. Le Danois est prêt pour une nouvelle aventure et tout est réuni pour que la collaboration soit parfaite.

Jess Thorup est le nouvel entraîneur de Genk. Si les Limbourgeois ont pendant longtemps flirté avec Vercauteren, c'est bel et bien le Danois qui se retrouve à la tête de l'équipe qui a été championne de Belgique il y a deux saisons.

Avec un peu de recul, les Limbourgeois ont fait le bon choix et pour plusieurs raisons. La première, la plus basique mais la plus élémentaire: Thorup connait notre championnat et n'aura donc pas besoin d'un temps d'adaptation. Cela peut ressembler à un cliché, mais Genk n'a pas le temps de traîner en chemin: les résultats doivent arriver le plus vite possible.

Ensuite, le noyau de Genk est fait pour le jeu de Thorup. Un 4-3-3 avec des latéraux qui aiment jouer au ballon, un trio d'attaque avec une pointe et des ailiers percutants. Un milieu de terrain qui aime travailler et jouer au football et un vrai 10.

Enfin, le noyau de Genk et Thorup vont maintenant avoir le même état d'esprit revanchard. Tout le monde se sent blessé et l'orgueil va reprendre le dessus. On a voulu enterrer ces joueurs et ce coach, ils vont vouloir prouver que c'était une erreur.

Thorup a tout en main pour réussir: à lui de faire le reste. Le premier match, ce sera ce lundi 28/09 contre Ostende.