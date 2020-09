Officiel : le PSG tient son troisième gardien

Le PSG cherchait un troisième gardien français, il l'a trouvé en faisant revenir un ancien de la maison.

Alors que le club parisien souhaite prêter le jeune Marcin Bulka pour qu’il engrange du temps de jeu et de l’expérience, c’est Alexandre Letellier qui aura le rôle de troisième gardien parisien cette saison. Le Français était libre depuis la fin de saison dernière, il revient au PSG, où il arrive en numéro 3 derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Formé à Paris, il avait quitté la Ville Lumière pour Angers en 2010. Il est ensuite passé par les Young Boys, Troyes, Sarpsborg et Orléans, où il ne sera resté que six mois.