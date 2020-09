Lior Reafelov et Dieumerci Mbokani donnent de l'air à Ivan Leko

En grosse difficulté depuis le coup d'envoi du championnat, l'Antwerp ne pouvait pas se permettre un nouveau faux-pas, vendredi soir. Les Anversois ont eu chaud, mais ils quittent le Stade des Eperons d'Or avec les trois points.

Car c’est bien Courtrai qui a frappé en premier dans ce match d’ouverture de la septième journée de championnat. Dès la quatrième minute, Pelé Mboyo profitait d’un service parfait de Kristof D’Haene pour prendre la défense anversoise à revers et tromper tranquillement Jean Butez.

Sonnés, les Anversois ont même échappé au KO moins d’un quart d’heure plus tard. Il a fallu un excellent Jean Butez pour empêcher Eric Ocansey, puis Julien De Sart, de doubler la mise. Mais cette double parade du gardien français n’a pas suffi à réveiller un Great Old inoffensif avant le repos et qui n’a d’ailleurs pas cadré la moindre tentative en première période.

La montée de Refaelov pour relancer l'Antwerp

Mais comme la semaine dernière à Eupen, l’Antwerp s’est montré bien plus tranchant après la pause. Et la montée de Lior Refaelov a aidé les Anversois à amener, enfin, du danger devant Adam Jakubech. Ça a payé une première fois à l’heure de jeu, via un autobut de Trent Sainsbury.

De quoi relancer complètement l’Antwerp et inverser le court d’une rencontre que Courtrai semblait avoir en mains en première période. Le Great Old a d’ailleurs continué à pousser et Lior Refaelov a fini par trouver l’ouverture sur un coup-franc parfaitement botté.

Le match était plié et Dieumerci Mbokani a terminé le travail dans les arrêts de jeu, inscrivant au passage son deuxième but de la saison (1-3). Une victoire qui permet à l'Antwerp de passer devant son adversaire du soir et de prendre, provisoirement, place dans le top 6 de la Pro league.