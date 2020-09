Zinho Vanheusden admet que c'était dur : "Sans supporters, c'est un autre monde"

Le Standard de Liège est parvenu difficilement à battre Vojvodina (2-1) lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Rouches ont dû aller jusqu'aux prolongations pour écarter le club serbe.

Les tours préliminaires d'Europa League sont compliqués, le Standard de Liège a pu le constater. "C’était dur, mais il faut dire qu’on joue tous les trois ou quatre jours. Et Nous savons qu’en Europe, nous affrontons des équipes qui jouent leur vie", a expliqué Zinho Vanheusden au micro de nos confrères de Voo Sport World.

Le matricule 16 a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. "Certes, on n’a pas très bien commencé ce match, mais on a bien débuté le second acte en ouvrant rapidement la marque. Nos adversaires ont ensuite égalisé. Il a fallu de la force mentale pour faire la différence lors de la prolongation. Il va falloir récupérer car on joue déjà dimanche en championnat. Je suis fier de notre mentalité. On est au dernier tour des qualifications. Encore un match et on est en Europa League avec nos supporters. Car sans eux, c’est un autre monde", a tenu à souligner le capitaine des Rouches.