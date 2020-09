Avec un mental d'acier

Malines et STVV étaient sous pression ce samedi au moment de se retrouver derrière les anciennes casernes. Un jeune talent de 17 ans a mis tout le monde d'accord.

Le 12 septembre dernier, Aster Vranckx a fait le tour du monde. Enfin, c'est plutôt son incroyable raté contre Ostende qui a été vu par des millions de personnes à travers notre belle planète.

Ce samedi, le jeune joueur de 17 ans a décidé de se montrer sous son meilleur jour. Depuis le début de saison, les louanges pleuvent à son propos, et contre une équipe de STVV venue sans idée et sans cohésion, il a porté son équipe.

Malines a dominé toute la rencontre, c'est une certitude. Steppe a sauvé quelques fois les meubles pour son équipe, mais le jeune Aster a fait basculer le match en 5 minutes. Un doublé (60' et 64') a donné la victoire à Malines et a enlevé une tonne de pression des épaules de son entraîneur.

Vrankx est un talent, cela se voit sur le terrain. Mais en plus, on sait que le garçon a un mental d'acier. Etre moqué de la sorte à la suite d'un raté monumental, ce n'est pas simple mais il a repris sa marche en avant comme si de rien n'était. Malines a maintenant 7 points et a enfin retrouvé le chemin de la victoire.

Pour STVV, on ne peut qu'être inquiet. L'équipe a beaucoup de joueurs de talent, mais l'équipe n'a pas de fond de jeu. Derrière les Canaris, il n'y a plus que Waasland-Beveren et Mouscron. Attention à la mauvaise surprise.