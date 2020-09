Officiel : Uche Agbo quitte définitivement le Standard de Liège

En janvier dernier, le Nigérian était prêté à La Corogne avec une option d'achat s'élevant à 1 million d'euros en cas de maintien du club en Liga Segunda. Mais le transfert ne s'est pas fait, c'est chose faite désormais.

Arrivé en bord de Meuse en juillet 2017 en provenance de Watford, Uche Agbo quitte définitivement le Standard de Liège pour rejoindre le Deportivo la Corogne.

Le médian aura disputé 58 matchs, marqué 1 but et remporté la Coupe de Belgique 2018 avec les Rouches avant d’être prêté successivement à partir de septembre 2019 au Rayo Vallecano, au Sporting Clube de Braga et enfin au Deportivo la Corogne.