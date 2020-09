Mission impossible pour les Buffalos? "Il y a toujours une chance"

Les Buffalos vont devoir remonter le retard accumulé au match aller, mais ils y croient.

Battue à domicile, La Gantoise garde un petit espoir de se qualifier pour les poules de la Ligue des Champions, mais il faudra faire un match irréprochable, en Ukraine, mardi soir. "Les chances sont évidemment réduites", analyse Michel Louwagie pour Het Laatste Nieuws.

Et pourtant, le directeur sportif des Buffalos y croit. "Le Dynamo n'est pas non plus la meilleure équipe du monde et, comme nous, ils vont devoir jouer sans leurs supporters. En football tout est possible et je suis convaincu que nous n'aurions pas perdu le match aller si nous n'avions pas été réduits à dix."