🎥 Julien Celestine raconte sa "belle expérience" européenne

Il y a quelques semaines, l'ancien Zèbre a eu l'occasion de jouer sa première rencontre en Europa League, il revient pour nous sur cette expérience.

Passé par le Sporting de Charleroi, puis le RWDM et Visé, Julien Célestine avait décidé de tenter l’aventure en Lettonie, en début d’année 2020. Un choix payant puisque, fin août, il découvrait les qualifications de l’Europa League, avec Valmiera, sur la pelouse du Lech Poznan, futur adversaire de Charleroi, en barrage.

Et si les Polonais étaient largement favoris de ce duel, l’ancien Zèbre et ses partenaires ont longtemps tenu tête à Poznan. "Le Lech Poznan méritait sa victoire (3-0), parce qu’on a beaucoup subi, mais on a bien résisté. À l’heure de jeu, alors que c’était toujours 0-0, on a senti qu’ils n’étaient pas sereins. Avec un peu plus de justesse dans l'entrejeu et un peu plus de réussite sur la phase qui amène le premier but, le match aurait peut-être pu être différent."

Mais, à titre personnel, le défenseur central français ne retiendra pas que l'élimination. "C’était une très belle expérience et une belle opportunité de jouer sur la scène européenne", confirme-t-il. Il n'est d'ailleurs pas passé à côté de sa rencontre. Auteur d'un bon match au coeur l'arrière-garde de Valmiera, Julien Celestine avait d'ailleurs eu droit aux compliments de son coach, qui avait estimé qui l'avait désigné comme l'homme du match côté letton. Encourageant.