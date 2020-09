Le message de José Mourinho à Roberto Martinez et aux autres sélectionneurs

Les rencontres s'enchaînent pour les Spurs et le Special One espère que "les sélectionneurs en tiendront compte".

Newcastle dimanche, Chelsea mardi, le Macabi Haïfa jeudi et Manchester United dimanche prochain: Tottenham aura vécu une folle semaine, avant de laisser partir ses internationaux avec leur sélection.

Et José Mourinho en a profité pour lancer un appel aux sélectionneurs de ses joueurs. "J'espère qu'ils se soucieront des joueurs et les protégeront, parce qu'ils auront joué énormément cette semaine et ça peut être dangereux de les surchager", a-t-il insisté après la victoire des Spurs conte les Blues en Coupe de la Ligue.

Côté belge, Toby Alderweireld sera, assurément, de la partie. Mais le Diable Rouge n'est pas un titulaire indiscutable cette saison, à Londre. Il a disputé l'intégralité de la rencontre mardi soir, mais n'avait pas bougé du banc lors des trois rencontres précédentes.